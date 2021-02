Italie: Le Mouvement 5 Etoiles se prononce jeudi sur son soutien à Mario Draghi

(Belga) Le Mouvement 5 Etoiles, auquel appartiennent un tiers des parlementaires italiens, va consulter ses membres jeudi pour décider s'il doit apporter son soutien à Mario Draghi dans la formation de son gouvernement.

Le M5S (M5S, antisystème jusqu'à son arrivée au pouvoir) avait initialement prévu un vote en ligne, de mercredi 12h00 GMT à jeudi 12h00 GMT, pour permettre à ses militants de décider si le mouvement doit soutenir le gouvernement que l'ex-président de la Banque centrale européenne tente de former. Mercredi matin, un message sur le blog du parti a annoncé que "le vote prévu sur le gouvernement (...) est temporairement suspendu" mais dans la soirée il a indiqué que le vote aurait lieu en ligne jeudi, de 09h00 à 17h00 GMT. Ce report est intervenu après que M. Draghi a accepté de prendre en compte certaines demandes de M5S, a indiqué le parti sur son blog, au nombre desquelles la création d'un "super-ministère pour la transition écologique". Si les membres du parti M5S se prononcent en faveur de la participation à la coalition pro-Draghi, ce dernier pourrait bénéficier d'un soutien quasi-unanime au Parlement. L'Italie, frappée par la pandémie de Covid-19 qui y a fait plus de 92.000 morts et plongé l'économie dans sa plus grave récession depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a un besoin urgent de former un nouveau cabinet. Mario Draghi a jusqu'à présent enregistré le soutien de presque tous les partis, à l'exception des Frères d'Italie (FDI, extrême droite). S'il obtient le soutien nécessaire, il pourrait annoncer vendredi la composition de son cabinet et demander un vote de confiance au Parlement lundi ou mardi. Pour lui, le temps presse car certaines mesures importantes et impopulaires dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, comme l'interdiction de se déplacer entre les régions ou le couvre-feu, expirent lundi et un nouveau décret du gouvernement est indispensable pour éventuellement les prolonger. Théoriquement, au vu de son impact, ce décret ne peut pas être pris par le gouvernement démissionnaire de Giuseppe Conte, qui n'expédie que les affaires courantes et ne dispose plus de la légitimité nécessaire.