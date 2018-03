Italie: le Mouvement 5 Etoiles veut former un gouvernement

Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) veut prendre ses responsabilités et donner un gouvernement à l'Italie, a déclaré lundi son leader Luigi Di Maio (31 ans) lors d'une conférence de presse. Le mouvement se dit prêt à discuter avec toutes les formations politiques pour composer une majorité autour des thèmes plébiscités lors des élections législatives.

Devenu premier parti d'Italie avec plus de 32% à la Chambre des députés et au Sénat, le M5S est le grand vainqueur des élections mais ne bénéficie pas des chiffres nécessaires pour former seul un gouvernement. Luigi Di Maio décrit ces résultats comme un "triomphe". "Nous sommes les vainqueurs absolus de ces élections, près de 11 millions d'Italiens nous ont fait confiance et nous triplons le nombre de parlementaires dans les deux chambres." D'après son leader, le mouvement "représente la nation" car il finit en tête dans la grande majorité des régions du Sud mais enregistre également d'excellents résultats dans le Nord. "Ce constat nous pousse à former un gouvernement pour l'Italie", a-t-il poursuivi, même si des alliances seront nécessaires. "Nous prenons nos responsabilités."



Les électeurs italiens ont par ailleurs plébiscité des thèmes comme la pauvreté, la fin du gaspillage de l'argent public, la sécurité et l'immigration, pas des idéologies, selon Luigi Di Maio. "Les Italiens ont voté pour le programme du M5S. Nous avons donc l'occasion historique de résoudre ces problèmes. Il s'agit du début de la troisième République, celle des citoyens italiens." Le mouvement dit être ouvert aux discussions avec toutes les forces politiques pour composer une majorité gouvernementale.