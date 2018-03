Italie: le Parlement installé, M. Gentiloni remet sa démission

(Belga) Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a officiellement remis sa démission samedi soir après l'installation du nouveau Parlement, mais continuera à gérer les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, a annoncé la présidence.

Réunis pour la première fois vendredi après les législatives du 4 mars, la Chambre des députés et le Sénat ont chacun élu samedi en début d'après-midi leur président, grâce à un accord entre la coalition droite/extrême droite et le Mouvement 5 étoiles, les deux camps sortis vainqueurs du scrutin, mais pas majoritaires. Le perchoir de la Chambre est allé à Roberto Fico, orthodoxe du M5S, et celui du Sénat à Elisabetta Alberti Casellati, avocate fidèle de Silvio Berlusconi. La coalition du centre gauche qui avait porté M. Gentiloni au pouvoir, grande perdante des élections, s'est placée pour l'instant dans l'opposition, refusant de servir de "béquille" à l'un ou l'autre camp. En conséquence, M. Gentiloni a présenté samedi soir sa démission au président de la République, Sergio Mattarella, avant de se rendre auprès des deux nouveaux présidents des chambres pour les informer à leur tour, comme le protocole l'exige. "Le président de la République a invité le président du Conseil des ministres à rester en place pour gérer les affaires courantes", précise un communiqué de la présidence. Les tractations s'annoncent en effet serrées pour la formation d'un nouveau gouvernement. Les consultations de M. Mattarella pourraient théoriquement débuter à partir de mardi, dès que les groupes parlementaires auront été constitués et qu'il auront élu leurs présidents, mais selon la presse italienne, elles ne devraient être lancées qu'à partir du 3 avril, après la pause de Pâques. Arrivé à la tête du gouvernement fin 2016 en remplacement de Matteo Renzi après l'échec du référendum constitutionnel, M. Gentiloni, aristocrate de 63 ans, a révélé une force tranquille qui en a fait l'un des hommes politiques les plus populaires du pays. (Belga)