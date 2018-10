Italie: le Sénat élargit la notion de légitime défense, une promesse de Salvini

(Belga) Le Sénat italien a adopté mercredi au pas de course une loi qui élargit la notion de légitime défense, une promesse électorale majeure de Matteo Salvini (extrême droite).

"La défense est toujours légitime", a salué le ministre l'Intérieur. Le texte, dont l'examen avait débuté seulement mardi, a été adopté mercredi soir par 195 voix pour, 52 contre et une abstention. Le projet de loi, qui doit encore être validé par les députés, vise à limiter les poursuites contre les personnes ouvrant le feu contre quelqu'un entré chez eux ou sur leur propriété. S'il fallait jusqu'à présent démontrer que l'intrus représentait une menace physique immédiate, la nouvelle loi reconnaît "l'état de grave perturbation" pour justifier que l'on tire sur un intrus. Le texte promet aussi la gratuité des frais de justice et de défense à toute personne poursuivie pour avoir blessé ou tué quelqu'un à son domicile et invoquant la légitime défense. Il renforce aussi les sanctions pour vol, vol à l'étalage et violation de domicile et n'autorise la libération conditionnelle qu'après remboursement des dommages subis par les parties civiles. Ces dernières années, la Ligue de Matteo Salvini avait mené campagne en faveur de particuliers et de commerçants poursuivis pour avoir tué des cambrioleurs qui n'étaient pas armés. L'Association nationale des magistrats (ANM) s'était opposée au texte, faisant valoir que la législation en vigueur était "adéquate". La plupart des affaires défendues par la Ligue se sont d'ailleurs terminées sur un non-lieu, mais après de longues enquêtes. Dans l'opposition, beaucoup ont dénoncé la tentation de faire de l'Italie un nouveau "far west". "Présumer que la défense est toujours légitime revient en substance à dire au citoyen: +débrouille-toi pour te défendre parce que moi, l'Etat, je ne peux pas+", a estimé Valeria Valenti, une responsable du Parti démocrate (PD, centre gauche) au Sénat. (Belga)