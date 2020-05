Italie: le site antique grec de Paestum rouvre, avant son rival romain Pompei

(Belga) Le site archéologique de Paestum et ses trois immenses temples grec, patrimoine de l'Humanité sur la côte amalfitaine (sud de l'Italie), vient de rouvrir au public, devançant notamment son populaire rival de l'époque romaine, Pompei.

L'Italie rouvre peu à peu son patrimoine touristique, après un long confinement de plus de deux mois, en espérant relancer le tourisme local voire international. Paestum, premier site archéologique à reprendre son activité dans la péninsule italienne, est une ancienne colonie grecque fondée 600 ans avant JC. Depuis le 18 mai, les visiteurs peuvent à nouveau s'y rendre en nombre limité, en se soumettant à des contrôles de température à l'entrée et en portant un masque de protection. Le directeur du site, Gabriel Zuchtriegel, a conçu un parcours à sens unique pour accéder notamment à trois imposants temples doriques. Une application gratuite permet d'orienter les visiteurs mais aussi d'envoyer une alerte en cas de trop grand attroupement au même endroit. Pour l'instant les visiteurs sont encore peu nombreux à arpenter le parc archéologique. Le gouvernement italien va rouvrir à partir du 3 juin les frontières extérieures du pays, afin de relancer au plus vite le secteur du tourisme mis à mal par le confinement. La pandémie de Covid-19 a fait plus de 32.000 morts dans la péninsule. A Rome, la basilique Saint-Pierre est de nouveau ouverte au public, de même que la Galerie Borghese ou les musées du Capitole. Le site de Pompéi, au sud de Naples, sera accessible mardi prochain. Les Musées du Vatican, haut lieu de tourisme mondial avec près de 7 millions de visiteurs par an, ont annoncé samedi leur réouverture le 1er juin, sur réservation.