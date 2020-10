Italie: près de 4.500 contaminations quotidiennes, frôlant le record d'avril

(Belga) L'Italie a enregistré jeudi 4.458 nouvelles infections par le coronavirus, se rapprochant des 4.694 contaminations quotidiennes déclarées le 11 avril.

Cela représente une augmentation de près de 800 cas en un jour. Vingt-deux décès se sont en outre ajoutés à la liste des défunts du coronavirus. Au total, l'Italie a dénombré 338.398 infections et 36.083 morts sur son territoire, d'après un décompte de la protection civile. La Botte semblait être relativement épargnée par une seconde vague européenne, après avoir été particulièrement touchée au début de l'épidémie sur le Vieux continent. Depuis la semaine dernière, elle fait néanmoins face à un rebond de la maladie. Mercredi, le gouvernement italien a annoncé une série de mesures afin de contenir la propagation du virus, dont le port du masque en extérieur et la prolongation de l'état d'urgence national jusqu'au 31 janvier. Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a également adopté un décret prévoyant un test coronavirus obligatoire pour les voyageurs en provenance de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République tchèque. La mesure était déjà en place pour d'autres pays comme l'Espagne ou la Grèce. (Belga)