Italie: report d'élections municipales et régionales

Le gouvernement italien a annoncé jeudi le report à l'automne d'une série d'élections locales, dont celle de maires de grandes villes, prévues initialement avant l'été, en raison de la persistance de l'épidémie de Covid-19.

Plusieurs villes de premier plan, dont Rome, Milan, Naples, Turin et Bologne devaient élire leur maire en juin, mais l'aggravation de la situation sanitaire aurait compromis le bon déroulement de la campagne électorale. Ces scrutins auront lieu à une date encore non fixée entre le 15 septembre et le 15 octobre, ont annoncé les services du Premier ministre Mario Draghi à l'issue d'une réunion du gouvernement. Les élections régionales en Calabre (Sud), prévues en avril, et d'autres scrutins locaux, dont des législatives partielles, sont également reportés. L'Italie est sévèrement touchée par l'épidémie de Covid-19, avec presque 99.000 morts et près de trois millions de cas de contamination, soit un cinquième de la population. Au cours des prochains jours, les autorités devraient durcir les restrictions alors qu'une nouvelle flambée de l'épidémie est redoutée avec la diffusion des nouveaux variants du coronavirus.