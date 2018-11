Italie: Ryanair insiste pour faire payer son bagage cabine

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé jeudi qu'elle allait faire appel d'un ordre de l'autorité de la concurrence italienne, qui veut lui imposer d'accepter gratuitement les bagages à main de ses passagers.

En vertu d'une nouvelle politique relative aux bagages annoncée fin août par la première compagnie européenne, les passagers de Ryanair doivent payer un supplément pour avoir le droit d'embarquer une petite valise dans la cabine de l'avion.



Mais mercredi, l'autorité garante de la concurrence en Italie, l'Antitrust, a ordonné à Ryanair de suspendre ce nouveau système qui entre en vigueur jeudi. Cet ordre concerne aussi une autre compagnie à bas coût, la hongroise Wizz Air, qui a décidé d'instaurer une politique similaire.



"Nous allons faire appel de cette décision immédiatement", a répliqué une porte-parole de la compagnie irlandaise, interrogée par l'AFP.



"Une autorité de la concurrence n'a pas compétence sur tout ce qui a trait à la sécurité aérienne et à la ponctualité. Notre politique est transparente et profite aux clients", a-t-elle ajouté.



En dévoilant cette nouvelle politique relative aux bagages, Ryanair avait souligné vouloir réduire les délais à l'embarquement en incitant davantage de passagers à enregistrer leurs bagages en soute, y compris les petites valises à roulettes. De son point de vue, les retards seraient en conséquence moins nombreux, ce qui profiterait in fine aux voyageurs.



En vertu de ce nouveau système, les passagers de la compagnie ne peuvent emporter gratuitement qu'un sac main ou un petit sac à dos pouvant être placé sous le siège.