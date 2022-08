Italie: Salvini en campagne antimigrants sur l'île de Lampedusa

Le leader italien d'extrême droite Matteo Salvini va lancer sa campagne pour les législatives à Lampedusa, confetti de la Méditerranée où débarquent chaque année des dizaines de milliers de migrants.

Ces derniers jours, des dizaines d'embarcations précaires et surchargées sont entrées dans les eaux de Lampedusa, un rocher de 20 km2 situé à une centaine de kilomètres à l'est des côtes tunisiennes.

Comme souvent durant les mois d'été, lorsque le temps plus clément réduit le risque du voyage depuis l'Afrique du Nord, le centre d'accueil de l'île est submergé, avec plus de 1.500 personnes recensées pour une capacité trois fois moindre.

Matteo Salvini a fait de l'arrêt des flux migratoires et du contrôle des frontières la pierre angulaire de son programme.

Son parti, la Lega, se présente aux législatives du 25 septembre avec ses alliés Forza Italia (droite), et Fratelli d'Italia (post-fasciste). Ils sont donnés favoris face à une gauche fragmentée.

"L'Italie ne peut pas accepter des dizaines de milliers d'immigrants qui ne font qu'apporter des problèmes, venant de l'autre côté du monde", a-t-il déclaré avant sa visite jeudi à Lampedusa, où il passera la nuit.

Alors qu'il était ministre de l'Intérieur en 2019, Salvini a empêché plusieurs navires de secours humanitaires transportant des migrants de débarquer en Italie.

Cette décision lui vaut d'être poursuivi par la justice en Sicile pour séquestration et abus de pouvoir. Un procès dont il a fait une tribune politique.

"Le seul ministre à avoir bloqué les débarquements (et il est jugé !)", titre le parti dans un post sur sa page Facebook.

Mais les sondages suggèrent que l'immigration est moins une préoccupation pour les Italiens que les questions économiques, avec la forte inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat et les factures énergétiques.

Et Salvini est à la traîne dans les enquêtes d'opinion. Sa Lega a été dépassée ces derniers mois dans les sondages par le parti Fratelli d'Italia dirigé par Giorgia Meloni, qui appelle également à un "blocus naval" pour endiguer les arrivées de migrants en Méditerranée.

- Appel à l'UE -

Le gouvernement a affrété un ferry pour évacuer les migrants de Lampedusa vers la Sicile. Salvini a accusé la gauche mercredi de vouloir les "cacher" avant son arrivée.

La minuscule ville de Lampedusa est réputée pour ses magnifiques plages, mais sa situation plus proche de la Tunisie que de la Sicile l'a placée en première ligne de la migration vers l'Europe.

La Méditerranée centrale est la voie migratoire la plus meurtrière au monde, avec près de 20.000 morts et disparitions depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'Italie a enregistré plus de 42.000 débarquements de migrants depuis le 1er janvier, contre près de 30.000 au cours de la même période l'année dernière et 14.400 en 2020.

Et le rythme ne semble pas devoir ralentir. Les ONG SOS Méditerranée, Médecins sans frontières (MSF) et Sea-Watch ont secouru plus de 1.000 personnes en mer ces derniers jours.

Le navire Geo Barents de MSF transporte actuellement 659 personnes, dont plus de 150 mineurs, mais malgré les demandes adressées à l'Italie et à Malte, aucun port ne leur a encore été assigné.

"Pour certains, c'est maintenant le 7ème jour à bord du Geo Barents. La situation devient de plus en plus précaire et les rations alimentaires sont à la baisse", a tweeté mercredi MSF.

Dans une déclaration conjointe diffusée mercredi, ces ONG ont appelé l'UE à reprendre ses activités de recherche et de secours pour les aider à répondre à l'afflux de migrants pendant l'été.

L'UE a mis fin à son opération controversée de lutte contre le trafic d'êtres humains en Méditerranée en 2020, la remplaçant par l'opération Irini, qui se concentre sur le maintien de l'embargo des Nations unies sur les armes à destination de la Libye.

"La suppression des moyens européens de recherche et de sauvetage (...) s'est avérée meurtrière et inefficace pour prévenir les traversées dangereuses", a regretté Xavier Lauth, directeur des opérations de SOS Méditerranée.