Italie: un jeune Français grièvement blessé après avoir été touché par une poubelle lancée d'une hauteur de 20 mètres

Un garçon français de 12 ans souffre d'un traumatisme crânien après avoir été touché par une poubelle lancée d'une hauteur de 20 mètres sur la plage dans le nord de l'Italie où il dormait sous la tente avec sa famille.

"Le pronostic reste réservé et le patient est en observation dans le département de thérapie intensive pédiatrique pour évaluer son état de conscience et les possibles dégâts neurologiques à la suite du choc", indique l'hôpital pédiatrique Gaslini de Gênes, en Ligurie, dans un communiqué cité dimanche par les médias italiens.



"C'est un acte criminel, nous espérons que les coupables seront trouvés. Mon épouse et moi voulons lancer un appel: si quelqu'un a assisté à la scène, qu'il aille le dénoncer à la police", a déclaré le père du jeune garçon au quotidien local de Gênes, Il Seccolo XIX.



La famille, originaire de Haute-Savoie, selon les médias italiens, comprend deux autres enfants de 14 et 15 ans qui dormaient eux aussi sur la plage de Bergeggi, non loin de Savona, en Ligurie.