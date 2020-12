Italie: un livre de pages blanches sur Salvini en tête des ventes

"Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration": ce livre est en tête des ventes en Italie, une position qui serait flatteuse pour le leader d'extrême droite si ce bestseller n'était pas rempli de pages blanches, 110 pour être exact.

D'apparence fort sérieuse avec sa couverture noire, ce petit ouvrage signé par un certain "Alex Green, analyste politique" sorti en février 2019 et vendu 6,99 euros, caracolait vendredi en tête des ventes sur le site italien du géant Amazon.

Entre le titre et le nom de l'auteur, qui ressortent en lettres blanches et rouges sur le fond noir, est inscrit ce commentaire entre guillemets surmonté de 5 étoiles: "Plaisamment honnête".

La surprise arrive quand on ouvre le livre, qui se résume à une succession de pages blanches, un message on ne peut plus éloquent qui répond avec humour au titre grandiloquent affiché en couverture.

La description du livre par son auteur sur Amazon est de la même veine: "Ce livre est rempli de pages blanches. En dépit d'années de recherche, nous n'avons rien trouvé à dire sur ce sujet, aussi nous vous prions de vous sentir libres d'utiliser ce livre pour prendre des notes".

Amazon précise qu'"Alex Green est le pseudonyme d'un auteur qui cherche à mettre un peu d'humour dans la vie, particulièrement durant cette période difficile".

Matteo Salvini, 47 ans, est le leader incontesté de la Ligue, premier parti du pays. Connu pour ses déclarations controversées, notamment sur l'immigration, et son soutien affiché du président américain Donald Trump, cet europhobe a été vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement de Giuseppe Conte, de juin 2018 à septembre 2019.