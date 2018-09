Italie: un mort dans une attaque au couteau

(Belga) Une aide-soignante d'origine polonaise, prise d'un coup de folie selon les premiers éléments de l'enquête, a poignardé plusieurs personnes, dont une mortellement, samedi à Canneto sull'Oglio (nord), ont indiqué les médias italiens citant des sources policières.

Cette femme armée d'un couteau s'en est pris au personnel et aux visiteurs d'un musée de cette petite ville dans la province de Mantoue, blessant mortellement l'une d'entre elles, et en blessant trois autres, selon ces sources, qui font état de problèmes psychiques rencontrées par cette aide-soignante. La victime, employée du musée, était âgée de 54 ans. Les trois autres blessés, dont on ignore la gravité des blessures, se trouvaient pour deux d'entre elles à l'extérieur du musée lorsqu'elles ont été agressées par cette femme dont l'identité n'a pas été révélée.