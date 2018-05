Italie: un prêtre joue 500.000 euros d'argent de sa paroisse

Un prêtre italien a joué plus de 500.000 euros d'argent provenant de sa paroisse, rapportent des médias jeudi. Frère Flavio Gobbo, 48 ans, a négocié une peine de deux ans avec sursis pour détournement de fonds, selon le Corriere della Sera. En contrepartie, il a promis de rembourser progressivement l'argent et s'est inscrit à une thérapie en lien avec sa dépendance aux jeux, avec le soutien de ses supérieurs.





Il avait quitté sa paroisse en 2016



"Frère Flavio a surtout trouvé un soutien dans la prière et a la volonté de revenir bientôt", indique le diocèse de Trévise. Flavio Gobbo avait quitté sa charge de curé à Spinea, près de Venise, en octobre 2016. La paroisse locale avait alors déclaré qu'il souffrait d'épuisement.