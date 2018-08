Un viaduc de l'autoroute A10 s'écroule à Gênes: des dizaines de victimes

L'effondrement d'un viaduc d'autoroute mardi près de Gênes, cité portuaire du nord de l'Italie, a fait au moins vingt morts, selon l'agence de presse Bloomberg, qui cite des médias locaux. D'après les services ambulanciers italiens et des sources policières, la catastrophe a fait des dizaines de victimes. Le ministère italien de l'Intérieur fait, quant à lui, état d'un premier bilan de 11 morts.

Une partie de ce viaduc élevé de l'autoroute A10 s'est écroulée vers 12h00. Selon les services de secours, cités par l'agence de presse italienne Ansa, au moins 10 véhicules se trouvaient sur l'édifice au moment de l'effondrement. Les secours sont présents massivement sur place.

Le directeur du centre d'appel des urgences de Gênes a parlé à quelques médias de "dizaines de victimes", des propos confirmés à l'AFP par son entourage, sans préciser s'il s'agissait de morts ou de blessés. Selon cette même source, quatre blessés graves étaient en train d'être acheminés vers des hôpitaux.

Les Affaires étrangères indiquent, de leur côté, ne pas encore savoir si des Belges sont concernés par les faits. Long de plus d'un kilomètre, le ponte Morandi, qui surplombe à une centaine de mètres de hauteur les quartiers périphériques de Sampierdarena et Cornigliano, date des années 1960. Des travaux de rénovation y avaient été menés en 2016. En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

Les premières images diffusées par des médias montrent le viaduc avec plusieurs dizaines de mètres manquants. Un affaiblissement structurel pourrait expliquer l'effondrement mais certains médias signalent également un violent orage au moment des faits. Des pluies incessantes arrosaient en outre la région de la Ligurie.



"Une immense tragédie"



Un chauffeur de bus qui circulait à proximité s'est confié à l'agence de presse italienne Agi. "J’ai vu des gens courir vers moi, pieds nus et terrifiés", c'est comme ça qu'Alberto Lercari raconte le moment de l'effondrement. "En sortant du tunnel, j’ai vu des ralentissements et j’ai ressenti un tremblement. Les gens prenaient la fuite dans ma direction, c’était horrible", ajoute-t-il.

Le ministre italien des transports Danilo Toninelli a dit craindre "une immense tragédie" après l'effondrement mardi à la mi-journée d'un viaduc de l'autoroute A10 à Gênes.



"Je suis avec une immense appréhension ce qui est arrivé à Gênes et qui se profile comme une immense tragédie", a déclaré Danilo Toninelli sur son compte Twitter.