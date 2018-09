Italie: vaste incendie en Toscane, des centaines de personnes évacuées

Un vaste incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Pise (Toscane), dans le nord de l'Italie, entraînant l'évacuation de centaines de personnes par mesure de précaution, annoncent les médias italiens.



Le feu s'est déclaré en fin de soirée lundi dans la région très boisée du Monte Serra et, en raison du vent, s'est rapidement étendu jusqu'à menacer les localités de Calci, Montemagno et San Lorenzo e la Torre. Les images nocturnes des télévisions italiennes montraient mardi matin de hautes flammes rougeoyantes qui rongeaient la forêt sur une très vaste étendue.

"Incendie dévastateur à Calci. Les maisons les plus proches ont été contactées", a déclaré dans la nuit sur Facebook le maire de la commune, Massimiliano Ghimenti. Plus tard, il a précisé que quelque 500 personnes avaient été évacuées par précaution sur sa commune ainsi qu'à San Lorenzo e la Torre. Outre des avions bombardiers d'eau, des dizaines de sapeurs-pompiers venant de toute la Toscane, dont Florence et Livourne, intervenaient mardi à l'aube sur les lieux. "Nous faisons face à un incendie très important. Désormais la chose la plus importante est de sauver le village", a déclaré sur une télévision locale le commandant des pompiers de Pise, Ugo D'Anna, précisant que l'origine du sinistre était, selon lui, "presque certainement volontaire".



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.