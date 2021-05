Tom, Tal, Barbara, Serena, Silvia...: ces 14 personnes ont trouvé la mort dans l'accident de téléphérique en Italie

© Photo Facebook - Amit Biran (30 ans) et Tal Peleg (27 ans)

Des destins brisés en l'espace de quelques secondes... La chute d'une cabine de téléphérique a fait 14 morts, dont cinq Israéliens, et un blessé grave dimanche à Stresa, une station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l'Italie.

Deux enfants de neuf et cinq ans avaient été hospitalisés à Turin. Le premier, admis en réanimation dans un état critique, a succombé à ses blessures, ont annoncé dans la soirée les Secours alpins sur leur compte Twitter. Le second souffre notamment d'un traumatisme crânien et de fractures des jambes. Dans ses colonnes, le quotidien italien Corriere Della Serra révèle l'identité des victimes.

Tom Biran, 2 ans, est la plus jeune victime de ce drame. Ses parents, Amit Biran (30 ans) et Tal Peleg (27 ans) sont également décédés dans la chute de la cabine de téléphérique, tout comme les grands-parents de la jeune femme, Itshak Cohen (81 ans) et Barbara Cohen Konisky (71 ans). Tous les cinq étaient Israéliens. Le fils aîné du couple, Eitan (5 ans) est le seul survivant. Il est actuellement hospitalisé dans un état critique. La famille avait entrepris un voyage afin de faire découvrir à ses aînés, venus de Tel Aviv, la région de Stresa en Italie.

Serena Cosentino (27 ans) et son petit-ami Mohammadreza Shahaisavandi figurent également parmi les victimes. Le couple s'était retrouvé pour une escapade au mont Mottarone.

Silvia Malnati (27 ans) et Alessandro Merlo (29 ans) n'ont pas survécu. La jeune femme venait de terminer ses études et était partie pour rejoindre son fiancé. Dans les médias italiens, sa famille rapporte qu'elle a appris l'accident sur Internet. Ses proches ont alors tenté de la joindre. En vain.

Roberta Pistolato (40 ans) et Angelo Vito Gasparro (45 ans) étaient mariés. Le couple fêtait le 40e anniversaire de Roberta. Fraîchement diplômée en médecine, Roberta a envoyé un dernier sms à sa sœur avant l'accident. "Nous allons au téléphérique", a-t-elle écrit.

À bord de cette cabine, se trouvaient également Vittorio Zorloni (54 ans), sa femme Elisabetta Personini (38 ans) et leur enfant Mattia Zorloni (5 ans). L'enfant a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital de Turin. Selon le journal Varese News, Vittorio et Elisabetta devaient se marier le 24 juin prochain.

La télécabine était sur le point d'atteindre Mottarone

L'accident s'est produit vers 12H30 (10H30 GMT) à 100 mètres de la dernière station d'altitude du téléphérique. Il serait dû à la rupture d'un câble sur la partie la plus haute du parcours. La cabine transportait 15 personnes. Un problème de surcharge semblait écarté, puisque ces cabines peuvent embarquer plus de 35 passagers. La cabine a fait une chute d'une quinzaine de mètres, puis a dévalé une partie de la pente avant de s'écraser contre un arbre, a expliqué un responsable des carabiniers locaux.

"La télécabine était sur le point d'atteindre Mottarone. À un certain moment, cependant, elle a commencé à reculer. La télécabine a probablement heurté le pylône sur le chemin du retour et a été éjectée", a expliqué la maire de Stresa, Marcella Severino.



Le téléphérique relie en 20 minutes le village de Stresa au mont Mottarone qui culmine à près de 1.500 mètres, offrant une vue spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes.