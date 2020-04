Jambon et Rutte se concertent lundi

(Belga) Le ministre-président flamand, Jan Jambon, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, se concerteront lundi à propos de la crise du coronavirus.

Les frontières entre la Belgique et les Pays-Bas sont fermées depuis un mois, à l'exception des déplacements essentiels. La mesure a été prise après l'alerte donnée par les gouverneurs de province sur la présence de Néerlandais ou d'Allemands dans le royaume malgré le confinement ou de Belges qui profitaient des mesures moins strictes dans les pays voisins. Les deux chefs de gouvernement néerlandophones évoqueront le problème des relations frontalières. Ils pourront également prendre connaissance de manière plus approfondie de la situation et des mesures et bonnes pratiques mises en oeuvre de part et d'autre, a expliqué le porte-parole de M. Jambon. Pourraient-ils également aborder une harmonisation des mesures? La réponse implique d'examiner à quel point de la courbe de contamination se trouve chaque pays. "Si l'on n'est pas dans la même phase, c'est logique de prendre des mesures différentes", a expliqué M. Jambon sur la chaîne néerlandaise Radio 1.