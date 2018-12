Jean-Claude Juncker salue de rôle de Bush pour l'unité et la sécurité de l'Europe

(Belga) Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a rendu hommage samedi à l'ancien président des Etats-Unis George H.W. Bush, décédé vendredi soir, en saluant le rôle qu'il a joué pour l'unité et la sécurité de l'Europe à la fin de la Guerre froide.

"Je n'oublierai jamais le rôle qu'il a joué en faisant de l'Europe un lieu plus sûr et plus uni après la chute du Mur de Berlin et du Rideau de Fer", a déclaré M. Juncker. Son "sang-froid, (ses capacités de) dirigeant et ses étroites relations personnelles avec (le chancelier allemand) Helmut Kohl et (l'ancien président soviétique) Mikhaïl Gorbachev ont été décisifs pour la restauration de la paix et la restitution de la liberté à tellement de gens dans notre continent", a ajouté M. Juncker. "Nous les Européens ne l'oublierons jamais", a-t-il souligné. Le président du parlement européen Antonio Tajani a estimé pour sa part dans un tweet que "l'Europe avait perdu un champion de sa liberté et de son unité à l'époque de la Guerre froide". (Belga)