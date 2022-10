Jessy et Wibe, deux Belges, fauchées par un chauffard en Italie: elles portaient secours à une victime d'un accident

Le week-end dernier, à Rome, deux touristes belges ont été tuées par un chauffard. Deux jeunes amies de 24 et 25 ans, fauchées alors qu'elles venaient en aide aux victimes d'un accident de la route. On apprend aujourd'hui que le suspect, qui avait pris la fuite, n’avait pas de permis et roulait sous influence.

La mère et le petit frère de Jessy Dewildeman sont anéantis.

La jeune fille de 24 ans était en voyage à Rome avec son amie Wibe. Elles postaient même des vidéos sur les réseaux sociaux à bord de leur voiture de location. C’est à ce niveau de la A24 que les deux jeunes belges tombent sur la scène d’un autre accident. Il est 22h10. Les deux filles veulent porter secours aux blessés, mais une autre voiture les percute au moment où elles sortent du véhicule. Eveline Derumeaux, la mère de Jessy, lâche: "C'était Jessy. Jessy était là pour aider les gens. Elle était prête à aider tout le monde." Jason Dewileman, le frère de Jessy, ajoute: "Elle est morte en faisant ce pour quoi elle était la meilleure, c'est-à-dire aider les gens."

"C'est une honte"



Le chauffard commet un délit de fuite, mais est arrêté quelques kilomètres plus loin. L’homme de 53 ans roulait sans permis, sous l’influence de drogues et d’alcool. Evelyne, la maman: "Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Je ne peux pas le concevoir, je ne peux pas le comprendre". Jason , le frère de Jessy, poursuit : "C'est une honte. Le résultat aurait été le même s'il s'était arrêté. Mais si on s’enfuit, c'est un manque total de respect."



Aujourd’hui, les deux familles sont allées à Rome pour identifier les corps. La maman de Jessy a pris le temps de se rendre au Vatican, l’un des derniers endroits que sa fille ait visité.

Le chauffard lui risque jusqu’à 12 ans d’emprisonnement.