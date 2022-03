Joe Biden: le "dictateur" Vladimir Poutine est "est plus isolé que jamais"

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine, qualifié de "dictateur", est "plus isolé que jamais", a affirmé mardi le président amércain Joe Biden devant le Congrès américain à Washington pour son premier discours sur l'état de l'Union

Le président démocrate a assuré que "les Etats-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien", quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les élus du Congrès américain se sont levés mardi pour une ovation au peuple ukrainien au début du discours sur l'état de l'Union. Le fait qu'un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète", a lancé Joe Biden. Mais "dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité", a poursuivi l'élu. Le président américain a par conséquent menacé les oligarques russes de saisir leurs "yachts, appartements de luxe, et jets privés", issus de gains selon lui malhonnêtes. Le dirigeant américain a confirmé que les Etats-Unis allaient fermer leur espace aérien "à tous les vols russes", emboîtant le pas à l'UE et au Canada. (Belga)