Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, espère que Lionel Messi ne partira jamais

Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, souhaite déjà prolonger le contrat de Lionel Messi qui expire dans deux ans. Il espère que l'international argentin aujourd'hui âgé de 31 ans, ne quittera jamais le grand club catalan.

"C'est encore un peu tôt pour parler d'une prolongation de contrat", a admis Bartomeu dans une interview à la chaîne ESPN diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi. "Mais il faudra sérieusement y penser dès l'année prochaine. Lionel est encore jeune et comme vous pouvez le constater vous même chaque semaine, il est encore au plus haut niveau. Il ne cesse même d'innover et de progresser. Il a encore de très belles années devant lui et mon plus grand espoir, c'est qu'il les vive avec nous..." Le capitaine du Barça qui a signé en 2017 sa huitième prolongation de contrat avec le club catalan, y est pour l'heure lié jusqu'en 2021. Il avait fait ses débuts officiels en octobre 2004, et a inscrit 594 buts en 676 matches depuis. Seul Xavi Hernandez (767) a porté plus souvent que lui le maillot mythique du FC Barcelone. Le palmarès de Messi comprend entre autres neuf Ligas, six Coupes du Roi et quatre Ligue des Champions. Et le Barça est toujours en piste sur les trois fronts cette saison...