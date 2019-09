Jour d'élection ce dimanche en Autriche: voici les 5 scénarios possibles

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Autriche pour les législatives anticipées provoquées par le scandale de l'Ibizagate, qui a fait éclater au bout de 18 mois la coalition entre la droite et l'extrême droite. Le chancelier conservateur Sebastian Kurz avait annoncé le 18 mai l'organisation de ce scrutin, après la diffusion d'une vidéo compromettante pour le parti d'extrême droite FPÖ avec qui il gouvernait depuis fin 2017. La majorité des bureaux de vote ont ouvert à 07h00. Les estimations seront connues peu après la clôture du scrutin à 17h00.





5 scénarios possibles

L'ex-chancelier conservateur Sebastian Kurz est donné largement favori. Le système électoral autrichien est de type proportionnel et aucun parti n'apparaît en mesure d'obtenir la majorité absolue. Plusieurs scénarios gouvernementaux sont envisageables.





1. L'extrême droite revient



Norbert Hofer, le nouveau chef du FPÖ, le répète sur tous les tons: il souhaite revenir au gouvernement, non pas aux Transports, portefeuille qu'il a occupé entre décembre 2017 et mai 2019, mais comme numéro 2 de Sebastian Kurz.



M. Hofer, finaliste de la présidentielle 2016, estime avoir fait le nécessaire pour rénover l'image du parti dont l'ancien chef, Heinz-Christian Strache, a dû démissionner en mai après avoir été filmé en train de proposer un pacte de corruption à une pseudo ressortissante russe.



La coalition entre la droite et l'extrême droite est celle qui reste la plus populaire chez les Autrichiens: 23% la plébiscitent, devant toutes les autres formes d'alliance.



Mais Sebastian Kurz, s'il s'entend bien avec Norbert Hofer, refuse le retour au sein de l'exécutif du représentant de la branche dure du FPÖ, l'ancien ministre de l'Intérieur Herbert Kickl.





2. Vieux couple centriste



Les sociaux-démocrates du SPÖ, emmenés pour la première fois par une femme, l'ancienne ministre de la Santé Pamela Rendi-Wagner, ont eux aussi clairement exprimé leur souhait de revenir au gouvernement.



Plusieurs figures influentes de l'ÖVP font pression en coulisse sur M. Kurz pour qu'il étudie sérieusement cette alliance avec la gauche, un modèle de gestion ayant gouverné l'Autriche durant 44 ans depuis la fin de la Second guerre.



Mais l'ex-chancelier sait qu'il pourrait perdre en popularité chez des électeurs qui ne veulent plus entendre parler de ce "vieux couple". Les inimitiés personnelles sont nombreuses et les deux formations s'opposent frontalement sur les questions sociales comme économiques.





3. Toute première fois



Deux autres formations peuvent espérer siéger au Parlement: le parti libéral Neos et les Verts. Sebastian Kurz n'exclut pas de former pour la première fois un gouvernement à trois.



Les sujets climatiques ayant éclipsé la thématique de l'immigration lors de la campagne électorale, M. Kurz a entamé un rapprochement sur un programme gouvernemental commun avec les Verts.



Ces derniers gouvernent déjà plusieurs régions avec les conservateurs et envisagent de participer pour la première fois à un gouvernement fédéral.



Une telle alliance aurait pour effet notamment d'améliorer l'image de M. Kurz à l'étranger, qui a beaucoup souffert de son précédent pacte noué avec l'extrême droite.





4. Tout sauf Kurz



Si la gauche et l'extrême droite obtenaient des scores plus élevés que prévu, elles pourraient théoriquement former une coalition sans les conservateurs. Le SPÖ gouverne déjà la province orientale du Burgenland, à la frontière hongroise, avec le FPÖ. Sebastian Kurz brandit d'ailleurs ce "danger" pour mobiliser son électorat.



Mais Mme Rendi-Wagner s'y oppose, pointant les dérapages xénophobes du FPÖ. Il faudrait que le SPÖ se trouve un nouveau chef pour convoler avec l'extrême droite, avec qui il a déjà gouverné entre 1983 et 1986.





5. Retour aux urnes



L'éventualité d'un nouveau scrutin ne peut être totalement écartée si aucun gouvernement viable n'est formé. Sebastian Kurz a également laissé entendre qu'il pourrait soumettre à l'approbation du Parlement un gouvernement minoritaire composé de personnalités issues de la société civile et de représentants de l'ÖVP. Mais les parti d'opposition ont déjà dit qu'ils ne soutiendraient pas un tel exécutif, jamais vu en Autriche.



Tout nouveau gouvernement devra par ailleurs être investi par le président de la République, l'écologiste libéral Alexander Van der Bellen, dont l'influence pourrait peser en faveur de la formation d'un pacte entre Sebastian Kurz et les Verts.



