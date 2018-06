Journaliste maltaise tuée: Bruxelles exige une enquête "indépendante et exhaustive"

(Belga) La commissaire européenne à la Justice Vera Jourova a exigé jeudi à La Valette que l'enquête sur l'assassinat de la journaliste et blogueuse Daphne Caruana Galizia soit "indépendante et exhaustive", tout en exprimant des inquiétudes sur le respect par Malte de la législation européenne sur le blanchiment d'argent sale.

"La Commission compte sur une enquête indépendante et exhaustive pour découvrir qui est réellement responsable de la mort de Daphne", qui "a profondément choqué l'Europe", a-t-elle déclaré au cours d'une visite à Malte. Daphné Caruana Galizia avait été tuée le 16 octobre 2017, à 53 ans, dans l'explosion de sa voiture qui avait été piégée. Vera Jourova a précisé qu'elle devrait rencontrer vendredi les responsables de l'enquête sur ce meurtre. Elle a également appelé à davantage de vigilance sur les ventes par les autorités maltaises de "golden passports", qui permettent d'acquérir la nationalité maltaise si l'acheteur réside au moins un an sur la petite île méditerranéenne. "Devenir un citoyen maltais signifie aussi devenir un citoyen européen, avec tous ses droits dont la liberté de mouvement", a souligné la commissaire, estimant que la nationalité maltaise ne devait être accordée qu'à ceux qui "ont un lien réel avec le pays". "Nous ne devons pas permettre à des gens suspects de venir en Europe et d'obtenir la nationalité, de l'utiliser pour blanchir de l'argent ou constituer un risque en matière de sécurité. La Commission a un droit légitime d'exiger des critères de base", a-t-elle expliqué. "Nous devons renforcer la lutte contre le blanchiment (...) Je crains qu'il n'y ait des failles dans le système maltais", a-t-elle dénoncé. L'instruction concernant la mort de la journaliste est toujours en cours. Trois hommes, inculpés le 5 décembre, ont plaidé non coupables d'avoir fabriqué la bombe dans l'explosion de laquelle la journaliste a péri et de participation à une organisation criminelle. Souvent qualifiée de "Wikileaks à elle toute seule", Daphne Garuana Galizia avait révélé certains des pans les plus sombres de la politique maltaise, s'en prenant avec virulence au Premier ministre, Joseph Muscat (travailliste), mais aussi au chef de l'opposition. Ses attaques, souvent rudes et parfois personnelles, lui avaient valu beaucoup d'inimitiés. (Belga)