Journée de la langue allemande en Wallonie ce mercredi, sous le slogan "Alors on Deutsch"

(Belga) La troisième édition de la Journée de la langue allemande en Wallonie se déroulera mercredi, sous le slogan "Alors on Deutsch". "En utilisant des motifs ludiques, la campagne veut attirer l'attention sur l'attrait, pas toujours directement visible, de la langue maternelle parlée par le plus grand nombre de citoyens au sein de l'Union européenne", soulignent les ambassadrices et ambassadeurs des pays de langue allemande - l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg - en poste en Belgique dans une communication commune.

Initiée en 2108 par le gouvernement de la Région wallonne, cette journée a lieu le troisième mercredi du mois d'octobre. Elle vise à rappeller que la Wallonie est une région bilingue qui compte environ 78.000 citoyennes et citoyens de la Communauté germanophone et veut sensibiliser les Wallonnes et les Wallons à la langue allemande. La campagne "Alors on Deutsch", créée par analogie au titre de la chanson "Alors on danse" du chanteur Stromae et ciblant particulièrement les jeunes, sera lancée ce mercredi sur les réseaux sociaux, avant de s'étendre à toute la Belgique où, au cours des prochains mois, des initiatives seront déployées notamment dans les écoles, universités, ..., en tenant compte de l'évolution de la pandémie liée au Covid-19. "Bien que les avantages à connaître l'allemand soient évidents, bien que 289 millions de personnes aient déjà appris l'allemand en tant que seconde langue et que 15,4 millions de personnes de par le monde étudient actuellement l'allemand en tant que langue étrangère, le nombre des apprenants est en régression en Belgique", soulignent les ambassadrices et ambassadeurs des pays de langue allemande en poste en Belgique. Environ 130 millions de personnes de par le monde parlent l'allemand, que ce soit leur langue maternelle ou leur deuxième langue. (Belga)