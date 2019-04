(Belga) Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est détenu à la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, a révélé vendredi une source judiciaire proche du dossier.

Belmarsh est un établissement de haute sécurité pouvant accueillir 910 prisonniers, dont des détenus suscitant un fort intérêt médiatique, selon un rapport d'inspection de 2018. Des experts judiciaires cités dans la presse britannique avaient eux évoqué vendredi matin le centre pénitencier de Wandsworth, au sud-ouest de la capitale, où Julian Assange avait déjà été incarcéré neuf jours en 2010. L'Australien de 47 ans a passé sa première nuit en détention, de jeudi à vendredi, après avoir été arrêté à l'ambassade d'Equateur de Londres où il était réfugié depuis sept ans pour échapper à un mandat d'arrêt britannique suite à des accusations de viol et d'agression sexuelle en Suède, qu'il a toujours niées. Extirpé de force du bâtiment diplomatique par la police britannique jeudi matin, il a comparu dans la foulée devant un tribunal londonien qui l'a reconnu coupable de s'être soustrait à la justice, un délit passible d'un an de prison. Sa peine sera prononcée à une date qui n'a pas été communiquée. Outre le mandat d'arrêt britannique, Assange fait face à une demande d'extradition américaine pour "piratage informatique", qu'il compte "combattre", a affirmé son avocate Jennifer Robinson. La bataille judiciaire pourrait durer entre 18 mois et deux ans, selon Ben Keith, avocat britannique spécialisé dans les affaires d'extradition. Le centre de Belmarsh, considéré comme l'un des plus sûrs du pays, regroupe "une population complexe, allant de la détention provisoire à la courte peine, en passant par des peines indéterminées et des affaires très médiatisées", selon le rapport d'inspection. Parmi les condamnés qui y ont séjourné figure Ronald Biggs, l'un des auteurs de l'attaque du train postal Glasgow-Londres en 1963 et mort en 2013. Plus récemment, le prédicateur radical Anjem Choudary, condamné en 2016, y avait été incarcéré avant d'être libéré en 2018. (Belga)