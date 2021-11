Julian Assange obtient l'autorisation de se marier avec sa compagne en prison

(Belga) Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a été autorisé à épouser sa compagne, Stella Moris, dans sa prison londonienne de Belmarsh, où il est détenu depuis 2019, après que les États-Unis ont engagé une action en justice pour l'extrader.

Le couple, qui s'est rencontré lorsque Julian Assange vivait à l'ambassade de l'Équateur à Londres dans le but d'éviter l'extradition, a deux enfants. "Je suis soulagée que la raison l'ait emporté et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres interférences avec notre mariage", a réagi Stella Moris. Selon un porte-parole de l'administration pénitentiaire, la demande de M. Assange a été reçue, examinée et traitée de la manière habituelle par le directeur de la prison, "comme pour tout autre prisonnier". Julian Assange, citoyen australien, a été arrêté par la police après avoir passé cinq ans à l'ambassade d'Équateur, où il avait demandé l'asile politique alors qu'il se battait pour éviter d'être extradé vers la Suède, pour des accusations d'agression sexuelle, craignant d'être emmené aux États-Unis pour y être interrogé sur les activités de WikiLeaks. Il a été incarcéré pendant 12 mois pour violation des conditions de sa liberté provisoire au Royaume-Uni mais a été maintenu à Belmarsh pendant que les États-Unis engageaient une longue procédure judiciaire. En janvier, un juge a rejeté la demande américaine d'extradition de Julian Assange, mais un appel a été interjeté, dont l'issue est toujours en suspens. Aucune date n'a été fixée pour le mariage. Le couple est fiancé depuis plusieurs années et tente de se marier malgré cette action en justice. Leurs fils Gabriel, 4 ans, et Max, 2 ans, sont des citoyens britanniques. Le couple a intenté une action en justice contre le directeur de la prison et le ministre de la Justice Dominic Raab, les accusant d'avoir empêché le mariage.