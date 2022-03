Kristian, un habitant de Kharkiv, a dû fuir sa ville en catastrophe: "La colère monte, des civils se font bombarder en pleine ville"

Kristian Shevchenko est un habitant de la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande du pays. La ville est aujourd'hui encerclée et sous le feu de l'armée russe. Présent à distance dans le RTL info 19h, Kristian raconte sa fuite et à quoi ressemble dorénavant son quotidien.

"On a quitté la ville de Kharkiv pour faire sortir ma femme et une amie à moi. Pour l’instant, notre quotidien est normal. On mène notre guerre informatique contre la propagande russe. On est au stade de l’acceptation. On se sent bien mais la colère monte. On se fait bombarder, des civils se font bombarder en pleine ville. On est à plus ou moins 2.000 morts selon les dernières données", explique l'Ukrainien.

Heureusement pour lui et sa famille proche, ils ont eu l'idée de fuir dès le premier jour. Les reste de la famille et ses amis n'ont pas eu la même chance. "Je reste en contact avec ma famille et mes amis qui n’ont pas su sortir de la ville. Nous sommes sortis le premier jour mais eux n’ont pas su sortir. Mais ça va", assure-t-il encore.

Tatoueur de profession, Kristian a laissé son salon en fuyant les combats. Grâce à ses proches toujours présents sur place, il sait que sa boutique est toujours entière... mais elle a subit des dégâts. "Mon salon n’a plus de vitres mais il n’est pas détruit. J’espère qu’il ne va pas se faire démolir par la suite",