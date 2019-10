L'abbé Mathieux renvoyé de l'état clérical par le Vatican pour des faits prescrits

(Belga) L'abbé Henri Mathieux a été renvoyé le 12 septembre dernier de l'état clérical par le Vatican pour des faits d'abus sexuels prescrits par la justice belge, rapporte mardi la RTBF sur son site internet. Le Saint-Siège a ainsi sévi au-delà de la prescription fixée à 20 ans dans le droit canon.

A l'adolescence, Gabriel Frippiat a été abusé par l'un de ses professeurs, le curé Henri Mathieux, à l'internat de Bastogne, au début des années 70. En 2010, à la mise sur pied de la commission "Abus sexuels au sein de l'Eglise", il sort du silence, apprenant que l'homme exerce encore. Les faits datant de 40 ans sont prescrits lorsqu'il décide porter plainte. Gabriel Frippiat décide toutefois de faire parvenir une lettre au Vatican en 2015. Une réponse lui parvient le 12 septembre dernier: "Je déclare coupable monsieur l'abbé Henri Mathieux d'avoir commis le délit d'abus sur monsieur Gabriel Frippiat quand celui-ci était mineur et, par conséquent, vu la gravité des faits, je lui inflige la peine de renvoi de l'état clérical", une décision prise par le pape François et transmise par le cardinal Joseph De Kesel, l'archevêque de Malines-Bruxelles. Une sanction définitive plutôt rare, selon Tommy Scholtès, le porte-parole de la conférence épiscopale de Belgique, qui évoque de mémoire quatre ou cinq cas en Belgique. La prescription est actuellement de 15 ans après la majorité de la victime et 30 ans si un acte a été réalisé (une plainte, par exemple). (Belga)