L'accord Arménie-Azerbaïdjan mettant fin aux combats au Nagorny Karabakh

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord, sous l'égide du président russe Vladimir Poutine, mettant fin à six semaines d'hostilités dans la région du Nagorny Karabakh en consacrant une victoire azerbaïdjanaise. En voici les principaux points:

- Territoires reconquis par l'Azerbaïdjan -

La cessation totale des hostilités, qui avaient commencé le 27 septembre, est entrée en vigueur à 21H00 GMT lundi.

L'Azerbaïdjan conserve l'ensemble des territoires reconquis au Nagorny Karabakh proprement dit, à commencer par la ville historique et stratégique de Choucha, qui est située sur la route reliant l'Arménie à la capitale séparatiste Stepanakert.

Bakou a aussi repris plusieurs des sept districts composant le glacis sécuritaire des séparatistes arméniens depuis les années 1990, notamment ceux de Jebraïl et Fouzili.

Enfin, l'Arménie doit céder les autres districts de ce glacis, qui était contrôlé depuis les années 1990 par ses forces: Kalbajar avant le 15 novembre 2020, Aghdam avant le 20 novembre 2020 et Latchin avant le 1er décembre 2020.

- Le Nagorny Karabakh survit affaibli -

La république autoproclamée du Nagorny Karabakh, territoire peuplé quasi exclusivement d'Arméniens depuis une guerre dans les années 1990, est affaiblie, amoindrie mais survit.

Son seul lien avec l'Arménie sera désormais le corridor de Latchin, large de 5 km pour la relier, ainsi que sa capitale Stepanakert, à son parrain politique, militaire et économique. Elle sera entourée à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud de territoires sous contrôle azerbaïdjanais.

Mais l'Azerbaïdjan n'aura pas atteint son objectif: la reprise de l'ensemble du territoire perdu après la chute de l'URSS.

- Les forces de paix russes -

Pour assurer le respect de la cessation des hostilités, un contingent de forces russes de maintien de la paix de 1.960 militaires, 90 transports de troupes blindés et 380 véhicules et équipements spécialisés doit prendre position tout au long de la "ligne de contact", c'est-à-dire l'ensemble du front arméno-azerbaïdjanais.

Elles seront aussi chargées d'assurer la sécurité du corridor de Latchin, cordon ombilical essentiel pour approvisionner le Karabakh depuis l'Arménie.

Les forces russes seront déployées en parallèle du retrait arménien. La durée de leur mission est de cinq ans renouvelable.

- Les réfugiés et le Nakhitchevan -

Le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU doit organiser le retour des réfugiés et des populations déplacées par le conflit. Un échange de prisonniers et de corps doit aussi avoir lieu.

Erevan doit aussi permettre désormais un transit sans encombre entre la métropole azerbaïdjanaise et son enclave du Nakhitchevan, au sud-ouest de l'Arménie.

- Rien sur l'avenir -

Rien n'est dit dans ce document d'éventuelles négociations pour résoudre définitivement la question du Nagorny Karabakh. La région reste de facto une république autoproclamée sans reconnaissance internationale.

Le rôle de la Turquie n'est pas évoqué non plus dans le document, mais selon Bakou, Ankara, son grand allié et ennemi juré de l'Arménie, aura un rôle à jouer dans le maintien de la paix.

Le médiateur historique du conflit, le Groupe de Minsk de l'OSCE présidé par les Etats-Unis, La Russie et la France, n'est pas mentionné dans l'accord.