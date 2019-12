L'actrice Olivia Newton-John distinguée par Elizabeth II

(Belga) L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John et le réalisateur Sam Mendes font partie des personnalités décorées par la reine Elizabeth II, selon la traditionnelle liste de distinctions royales du Nouvel An rendue publique vendredi soir.

Olivia Newton-John, 71 ans, a été faite Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour son engagement associatif contre le cancer et pour sa contribution aux arts. Née à Cambridge en Angleterre avant d'émigrer avec sa famille en Australie, la chanteuse avait été propulsée au rang de star planétaire grâce à son rôle dans le film "Grease" (1978), aux côtés de John Travolta. L'an dernier, l'Australienne avait révélé être atteinte par le cancer pour la troisième fois, après un diagnostic de cancer du sein en 1992 et une tumeur à l'épaule en 2013. Depuis son premier diagnostic, l'actrice s'est engagée auprès d'associations luttant contre cette maladie. Olivia Newton-John a déclaré à l'agence de presse PA être "reconnaissante" de se voir ainsi distinguée par la reine qui l'avait déjà faite officier de l'ordre de l'Empire britannique en 1979. "Je suis très fière de mes origines britanniques et j'apprécie vraiment d'être honorée de cette manière par le Royaume-Uni", a-t-elle ajouté. Parmi les autres célébrités distinguées, le Britannique Sam Mendes, 54 ans, qui a remporté en 2000 l'Oscar du meilleur réalisateur pour "American beauty" et dirigé deux films de la saga des James Bond ("Spectre" et "Skyfall"). Il est fait chevalier. Son compatriote, le réalisateur Steve McQueen, 50 ans, qui a obtenu un Oscar pour "12 Years a Slave" (2013), a également été fait chevalier pour sa contribution aux arts et au cinéma. Le chanteur Elton John, 72 ans, déjà anobli par la reine, a été élevé au rang de compagnon d'honneur, une récompense prestigieuse soulignant sa longue et majeure contribution aux arts. Steven Knight, le créateur de la série à succès "Peaky Blinders", qui narre les aventures de gangsters à Birmingham au début du XXe siècle, a aussi été distingué. Au total, la reine a récompensé 1.097 personnes à l'occasion du Nouvel An dont de nombreuses personnes inconnues du grand public et impliquées à un niveau local. Une deuxième liste de distinctions est annoncée chaque année à l'occasion de son anniversaire, le 21 avril. (Belga)