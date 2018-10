L'actrice X "la plus connue de l'industrie" inaugurera la Foire érotique de Berlin

L'actrice pornographique Stormy Daniels, dont les affirmations sur sa supposée liaison avec le Président américain Donald Trump ont fait les gros titres outre-atlantique ces derniers mois, inaugurera la Foire érotique de Berlin, Venus, jeudi.

Le porte-parole de la foire, Walter Hasenclever, a affirmé que l'Américaine de 39 ans a été "une star au sommet aux Etats-Unis au cours des 16 dernières années". Elle est actuellement une des actrices les plus connues dans l'industrie, a-t-il ajouté: "Bien sur nous voulons en profiter". L'actrice et réalisatrice de films X, qui se produit à présent dans des clubs de strip-tease, assure avoir eu une relation avec Donald Trump en 2006 et en 2007. A l'époque, le magnat de l'immobilier était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania. Leur fils Barron Trump est né en mars 2006. De son côté, Donald Trump a démenti avoir eu une quelconque relation sexuelle avec l'actrice.