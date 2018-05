(Belga) L'adhésion de la Belgique à l'UE est une bonne chose pour 67% des Belges, ressort-il de la dernière enquête Eurobaromètre du Parlement européen, publiée mercredi à un an des élections européennes de mai 2019.

D'après ce sondage réalisé en avril, 77% des Belges sont par ailleurs convaincus que leur pays a bénéficié de son adhésion à l'UE. Il en va de même pour plus de deux tiers des Européens interrogés (67%), soit le score le plus élevé mesuré depuis 1983. Questionnés sur des problématiques spécifiques qu'ils aimeraient voir débattues dans les campagnes électorales à travers le continent, les Belges, comme les Européens, citent la lutte contre le terrorisme en sujet prioritaire (49%), suivi par celle contre le chômage des jeunes (46%). L'immigration ainsi que la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement arrivent ensemble en troisième place (44%), suivis de l'économie et la croissance (38%). D'après l'Eurobaromètre toujours, plus de la moitié des Belges (57%) pensent que les citoyens de l'Union vont voter aux élections européennes car "c'est leur devoir en tant que citoyens". À l'inverse, une grande majorité des répondants pensent que les gens s'abstiennent car ils "croient que leur vote ne changera rien", se "méfient du système politique" ou "ne s'intéressent pas à la politique ou aux élections en général". Le manque d'information est également un élément pertinent à prendre en compte, selon l'enquête. (Belga)