L'affiche du 74e Festival de Cannes enfin dévoilée pour cette première édition depuis le début du Covid-19 (VIDEO)

Le cinéma mondial célébrera ses grandes retrouvailles ce mardi 6 juillet sur la Croisette à Cannes pour le coup d'envoi du premier Festival de Cannes depuis le début de la crise sanitaire. L'affiche a d'ailleurs enfin été dévoilée ce dimanche.

Le plus important festival cinématographique du monde, qui se tient d'habitude en mai, a dû être décalé à cause de la crise sanitaire au 6 juillet. Cette année, il décernera ses prix le 17 juillet, dont la prestigieuse Palme d'or, remportée en 2019 par le Sud-Coréen Bong Joon-ho pour "Parasite". L'affiche officielle de ce 74e Festival de Cannes a enfin été dévoilée à l'extérieur du Palais des Festivals ce dimanche matin.

Un "hommage" à Spike Lee

Sur l'affiche officielle du Festival de Cannes, Spike Lee est représenté en gros plan. Il est l'un des principaux membres du jury puisqu'il en est le Président, et décidera notamment qui remportera la Palme d'Or.



© Belga Images

L'affiche montre donc Spike Lee dans son rôle de Mars Blackmon pour "She's Gotta Have It" en 1986, dont l'avant-première avait eu lieu lors de la soirée d'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Un joli clin d'oeil au scénariste, réalisateur, acteur et producteur américain oscarisé et dont les films se focalisent souvent sur la communauté afro-américaine et, en général, sur les problèmes sociaux et identitaires des minorités.

Spike Lee avait aussi été invité l'année dernière en tant que membre du jury, mais le Festival de Cannes a malheureusement dû être annulé en raison de la crise sanitaire que le monde prenait de plein fouet.

Le scénariste américain est un habitué des Festivals de Cannes où, régulièrement, ses films y sont montrés en avant-première comme "Do the Right Thing" en 1986, "Girl 6" en 1996, "Summer of Sam" avec Mira Sorvino en 1999 et "Ten Minutes Older: The Trumpet" en 2002.

Son film "BlacKkKlansman" a d'ailleurs remporté le Grand Prix de Cannes en 2018. Et même un Oscar en 2019, le tout premier de sa carrière.