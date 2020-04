L'agence de notation financière S&P maintient la notation de la dette de l'Italie

(Belga) L'agence de notation financière Standard and Poor's a maintenu vendredi la notation financière de l'Italie pourtant durement affectée par la pandémie du coronavirus, mettant en avant notamment une "économie diversifiée et riche" et "des niveaux d'endettement privé les plus bas du G7".

La notation reste ainsi BBB/A-2 assortie d'une perspective négative, ce qui signifie que l'agence n'exclut pas d'abaisser la notation dans les mois qui viennent si la situation de l'endettement se détériorait. "Nous prévoyons que la majeure partie de la dette souveraine italienne nouvellement créée cette année à la suite de la pandémie sera achetée par la BCE", a indiqué l'agence de notation dans un communiqué.