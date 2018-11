L'agence de presse DPA réduit sa rédaction hispanophone

(Belga) L'agence de presse allemande DPA va supprimer 40 postes de rédacteurs texte en langue espagnole, a-t-elle indiqué mercredi.

Quatrième agence mondiale, la Deutsche Presse-Agentur (DPA), fondée en 1949, supprime ainsi 40 de ses 50 postes hispanophones, pour se concentrer, en Amérique latine notamment, sur l'image, a-t-elle précisé, confirmant une information du site Turi2. Selon DPA, ces réductions d'effectifs répondent au "désir croissant de ses clients et partenaires potentiels d'élargir sa gamme d'images et de photos". L'agence, dont le siège est à Hambourg et qui emploie plus de 1.000 personnes, continuera toutefois à fournir des dépêches en espagnol, à partir des autres fils en allemand, anglais et arabe, précise un communiqué de DPA. L'agence entend maintenir des bureaux à Madrid, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bogota, Mexico et La Havane. "Nous regrettons vivement (les suppressions de postes) et sommes en pourparlers avec les employés concernés pour trouver une solution socialement acceptable", a assuré le rédacteur en chef de DPA, Sven Gösmann, dans le communiqué. Le 16 novembre, c'est la première agence mondiale, Reuters qui annonçait en interne une réorganisation de ses bureaux européens qui se traduira par des suppressions de postes, notamment en Italie, en Allemagne et en France, selon plusieurs sources. (Belga)