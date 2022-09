L'AIEA "reste" à la centrale nucléaire de Zaporijjia, annonce son chef Grossi

(Belga) Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé que des membres de l'organisation allaient "rester" à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, qu'ils ont inspectée jeudi.

L'inspection de la centrale de Zaporijjia par l'AIEA, dont le chef Rafael Grossi était présent, était très attendue, après des semaines de bombardements qui ont suscité la crainte d'une catastrophe nucléaire. La Russie, dont les forces occupent depuis mars la centrale, et l'Ukraine s'accusent mutuellement de ces frappes. "Nous avons accompli quelque chose de très important aujourd'hui. Et le plus important, c'est que l'AIEA reste ici. Faites savoir au monde que l'AIEA reste à Zaporijjia", a déclaré M. Grossi après l'inspection, selon une vidéo publiée par le média russe Ria-Novosti. Il n'a toutefois pas précisé combien de personnes resteraient, ni pour combien de temps. Mercredi, il avait indiqué que l'AIEA allait tenter d'établir une "présence permanente" à la centrale après la visite. Lors de l'inspection, "nous avons pu rassembler beaucoup d'informations. J'ai vu les principales choses que j'avais besoin de voir", a déclaré M. Grossi à la presse russe. "Nous avons fait une première évaluation. Nous avons vu le travail dévoué du personnel et de l'encadrement. En dépit de circonstances très, très difficiles, ils continuent de travailler avec professionnalisme", a-t-il ajouté. Selon l'agence de presse russe Interfax, quatre des neufs véhicules composant le convoi par lequel l'AIEA était arrivé jeudi après-midi à la centrale ont quitté les lieux en début de soirée. (Belga)