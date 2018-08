L'Allemagne conclut un accord avec Athènes pour renvoyer des migrants en Grèce

(Belga) Berlin et Athènes ont conclu un accord de principe qui autorise l'Allemagne à renvoyer des demandeurs d'asile se trouvant sur son sol vers la Grèce, a indiqué vendredi une porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur.

L'accord concerne les demandeurs d'asile préalablement enregistrés en Grèce et dont le pays hellénique est responsable, selon les règles de l'Union européenne. Seul un accord de principe a été convenu, un document doit encore le finaliser, a précisé la porte-parole. Un accord similaire a été conclu début août par le gouvernement allemand avec l'Espagne. Avec Rome, les négociations sont à un stade "très avancé", a ajouté la porte-parole. "Nous partons du principe qu'un accord sera aussi trouvé." La Grèce et l'Italie sont les deux pays où débarquent la majorité des demandeurs d'asile en Europe. Rome s'est jusqu'à présent déclaré réticent, réclamant d'abord un renforcement du contrôle des frontières extérieures de l'UE avant tout accord sur les migrants déjà présents sur le territoire européen. Ces accords bilatéraux transitoires, par lesquels les pays concernés s'engagent notamment à reprendre les migrants dans les 48 heures, sont nécessaires en attendant l'entrée en vigueur éventuelle d'un système d'asile européen commun, une question qui déchire les 28. La chancelière Angela Merkel avait promis ce type d'accords au sein de l'UE et des avancées au Conseil européen des 28 et 29 juin pour convaincre son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer de renoncer à son projet de refouler unilatéralement dès début juillet tout demandeur d'asile enregistré dans la base de données européenne Eurodac. (Belga)