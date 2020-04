L'Allemagne, la France, l'Italie et l'UE appellent à un cessez-le-feu en Libye

(Belga) Les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et de l'Italie, ainsi que le chef de la diplomatie européenne ont exprimé samedi leur inquiétude par rapport à la récente flambée de violences en Libye.

Dans un communiqué commun, Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian, Luigi Di Maio et Josep Borrell exhortent les parties au conflit à reprendre des pourparlers de paix et "à chercher un véritable cessez-le-feu". Le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays, tente depuis plus d'un an de prendre la capitale Tripoli. Il s'oppose au gouvernement d'union nationale reconnu par l'Onu. Le conflit a fait des centaines de morts, dont des dizaines de civils, ainsi que plus de 200.000 déplacés. Un regain de violences embrase le pays depuis plusieurs semaines alors que les hommes de Haftar ont perdu mi-avril plusieurs villes de la côte occidentale, dont deux stratégiques: Sorman et Sabratha, respectivement à 60 et 70 km à l'ouest de Tripoli. (Belga)