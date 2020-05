L'Allemagne prolonge ses règles de distanciation jusqu'au 29 juin

L'Allemagne prolonge jusqu'au 29 juin ses règles de distanciation pour contenir l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement d'Angela Merkel.



Jusqu'à dix personnes, ou deux familles, pourront se réunir "dans des lieux publics", ont décidé le gouvernement et les 16 Etats régionaux, qui recommandent de "maintenir le nombre de personnes avec lesquelles on a des contacts aussi bas que possible".



Ils appellent en outre à privilégier les réunions "à l'extérieur", où "le risque d'infection est beaucoup plus faible", a ajouté gouvernement fédéral dans un communiqué.



Pour les réunions à domicile, "des règles d'hygiène et de distance doivent également être appliquées". "Le nombre de personnes doit être fixé en fonction de la possibilité de respecter larègle de distanciation et une ventilation suffisante doit être prévue", préconisent-ils.

Des règles en matière de distance et d'hygiène respectées

Ces dispositions seront appliquées "dans tous les cas jusqu'au 29 juin", précisent les 16 Länder et le gouvernement. Une distance d'au moins 1,5 mètre entre les personnes est notamment conseillée.



Cette décision est fondée sur l'évaluation selon laquelle le nombre de nouvelles infections en Allemagne est toujours à un faible niveau un mois après le début" de premières mesures d'assouplissement, explique le communiqué.



"Ce succès repose essentiellement sur le fait que les règles en matière de distance et d'hygiène ont été mises en oeuvre et respectées", saluent le gouvernement et les régions.



Ils préviennent toutefois que de nouvelles restrictions pourraient être décidées "là où la dynamique régionale d'infection les rendra nécessaires".

De nouveaux foyers d'infection



Deux Länder de l'Est, la Thuringe et la Saxe, ont elles indiqué qu'elles souhaitaient lever la plupart des restrictions dès début juin. Ils se sont attirés une volée de critiques du reste du pays, qui craint une deuxième vague d'infections.



L'Allemagne comptait mardi 179.002 cas officiellement recensés de nouveau coronavirus (+432 en 24 heures) et 8.302 décès (+45), selon l'Institut Robert Koch.



Le pays a enregistré ces derniers jours de nouveaux foyers d'infection, parmi les clients d'un restaurant à Leer, dans le nord de l'Allemagne, et dans une église de Hesse (ouest).