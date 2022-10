L'Allemagne remet en place des mesures sanitaires pour l'automne et l'hiver

(Belga) Une série de mesures pour prévenir une éventuelle vague de contaminations au coronavirus cet automne et cet hiver est entrée en vigueur samedi en Allemagne. Les masques FFP2 deviennent obligatoires à partir de 14 ans dans les trains de longue distance. Auparavant, les masques chirurgicaux suffisaient. Ceux-ci restent cependant acceptés pour les enfants de 6 à 13 ans.

En revanche, l'obligation du masque buccal dans l'avion tombe ce 1er octobre. De nombreux pays de l'UE et de compagnies aériennes avaient déjà assoupli cette mesure pendant l'été. Les masques FFP2 sont également obligatoires dans les hôpitaux, les maisons de repos et les cabinets médicaux. Un test négatif est également requis pour les visiteurs dans les maisons de repos et les hôpitaux. Les employés doivent, eux, être testés plusieurs fois par semaine. À partir de samedi, les autorités locales deviennent également compétentes pour imposer le port du masque sur les liaisons locales en train et en bus, ainsi que dans des espaces publics intérieurs tels que les magasins et les restaurants. Un test peut aussi être requis dans les écoles et les crèches. Il est également possible d'imposer le masque, à partir de 11 ans, pour maintenir les leçons en présentiel. Si les indicateurs de la pandémie se détériorent, les Länder pourront également renforcer les mesures. Selon le ministre de la Santé Karl Lauterbach, l'Allemagne se situe "clairement à l'entame d'une vague automnale et hivernale" mais le pays est également mieux préparé que l'an dernier. (Belga)