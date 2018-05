L'Allemagne sous le choc: un homme poignarde son ex-femme et sa fille d'un an sur le quai d'une gare

Un homme de 33 ans a poignardé à mort jeudi sur un quai de gare à Hambourg son ex-femme et leur petite fille d'un an, avant de se rendre, a annoncé la police locale.



La mère, âgée de 34 ans, est morte peu après avoir été hospitalisée, a précisé la police. "Nous devons encore éclaircir de nombreux détails", a indiqué un porte-parole de la police, Timo Zill, cité par l'agence dpa.



L'homme, originaire du Niger, a poignardé ses deux victimes "en les visant précisément" et en portant de nombreux coups, selon la même source.



Les faits se sont déroulés sur le quai d'une gare de trains de banlieue fréquentée, en plein centre de Hambourg. L'auteur des faits a lui même ensuite composé le numéro de téléphone de la police qui l'a interpellé juste après.