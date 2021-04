L'Allemagne va discuter avec la Russie de l'achat de vaccins Spoutnik

(Belga) Le ministre allemand de la Santé a annoncé jeudi que son pays allait engager des discussions avec la Russie en vue d'un achat éventuel de Spoutnik V, en cas d'approbation du vaccin anti-Covid par les autorités européennes.

"J'ai expliqué au nom de l'Allemagne au Conseil des ministres de la Santé de l'UE, que nous discuterions de manière bilatérale avec la Russie, tout d'abord pour savoir quand et quelles quantités pourraient être livrées", a indiqué , Jens Spahn sur la radio régionale publique WDR. Il a justifié sa décision en expliquant que la Commission européenne, pour sa part, avait annoncé qu'elle ne négocierait au nom des Vingt-Sept l'achat du sérum Spoutnik V, contrairement à ce qu'elle a fait avec d'autres vaccins contre le Covid-19. La question de l'utilisation du Spoutnik est controversée en Europe. Le ministre français des Affaires étrangères avait reproché récemment à la Russie d'en faire un outil de "propagande" dans le monde. "Les livraisons (russes, ndlr) devraient intervenir dans les deux à quatre, cinq prochains mois pour vraiment faire une différence avec notre situation actuelle" en termes de nombre d'injections, a précisé Jens Spahn, critiqué pour les lenteurs de la campagne de vaccination. "Sinon nous aurons d'une manière ou d'une autre des quantités de vaccin plus que suffisantes", selon lui. Faute de pouvoir en produire suffisamment et souhaitant dédier en priorité sa production à la population russe, Moscou n'a expédié jusqu'à présent que des quantités réduites de son vaccin à l'étranger. Depuis la première vaccination au lendemain de Noël, trois sérums sont actuellement injectés en Allemagne : ceux de Pfizer/BioNTech, Astrazeneca, sous conditions, et Moderna. Un quatrième celui de Johnson Johnson doit dans les semaines à venir être distribué dans toute l'Union européenne. (Belga)