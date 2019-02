L'Allemagne va légiférer pour protéger les insectes: l'interdiction du glyphosate parmi les mesures envisagées

L'Allemagne prépare une loi pour protéger les insectes prévoyant de réduire l'usage des pesticides et de consacrer des fonds à la recherche sur le sujet, a annoncé dimanche la ministre de l'Environnement.

Près de la moitié des espèces d'insectes, essentiels aux écosystèmes comme aux économies, sont en déclin rapide dans le monde entier, a averti lundi une étude qui a mis en garde contre un "effondrement catastrophique" des milieux naturels. "Nous, êtres humains, avons besoin des insectes, ils ont besoin d'être protégés avec une loi spécialement pour eux", a déclaré la ministre, Svenja Schulze, à l'hebdomadaire dominical Bild am Sonntag.



Son "plan d'action pour protéger les insectes", que l'agence DPA a pu consulter, prévoit un financement annuel de 100 millions d'euros, dont 25 millions consacrés à la recherche. Il propose aussi de limiter le bétonnage et les émissions lumineuses la nuit afin d'éviter de désorienter les insectes.



Le gouvernement fédéral prendrait des mesures pour "une réduction significative" de l'utilisation des pesticides "et d'autres substances nocives dans les habitats des insectes", selon le document. Ce plan d'action prévoit notamment une interdiction d'ici 2023 du glyphosate, herbicide controversé, dont l'Union européenne a renouvelé en 2017 la licence pour cinq ans.



La ministre sociale-démocrate allemande pourrait éprouver des difficultés à faire accepter sa loi par les membres de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel. La CDU détient le ministère de l'Agriculture et est traditionnellement proche des agriculteurs.



La semaine dernière, un record de 1,75 million de personnes en Bavière ont signé une pétition pour "sauver les abeilles", appelant à une agriculture plus respectueuse de la biodiversité.