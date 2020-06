L'ambassadrice d'Italie en Belgique appelle à coopérer comme les fondateurs de l'Europe

(Belga) En ce jour de fête de la République italienne, l'ambassadrice d'Italie en Belgique a appelé mardi dans une allocution à s'inspirer des Pères fondateurs européens. "(Paul-Henri) Spaak et (Alcide) De Gasperi furent les protagonistes d'une coopération italo-belge en Europe destinée à durer au fil des années et constituant encore aujourd'hui un modèle pour la diplomatie des deux pays", a-t-elle notamment déclaré.

Pour Elena Basile, ambassadrice d'Italie en Belgique, il est vital de procéder à une médiation au plus haut niveau entre les sensibilités politiques au sein de l'Union européenne, à l'image du travail réalisé par les Pères de l'Europe. "Pays fondateurs de l'Europe, l'Italie et la Belgique sentirent dans l'après-guerre la même vocation existentielle envers le projet d'intégration européenne", a relevé l'ambassadrice. "L'adhésion à l'Europe fut cruciale pour l'Italie, pays déchiré par la guerre et ayant vécu l'obscure parenthèse du fascisme", a-t-elle insisté, alors que des partis d'opposition de droite et d'extrême droite ont prévu de défiler ensemble à Rome, ce mardi, contre la politique menée par le gouvernement face au coronavirus. Le chef du parti d'extrême droite la Ligue, l'eurosceptique Matteo Salvini, veut notamment dénoncer l'amnistie temporaire accordée aux migrants durant la crise sanitaire. "La Belgique, champ de bataille de guerres fratricides entre pays européens, entrevit, elle aussi, dans l'Union de plus en plus serrée entre les peuples d'Europe, un objectif profondément lié à son intérêt national", a-t-elle ajouté. Dans son discours, Elena Basile a ensuite souligné l'importance du partenariat italo-belge. "En plus de l'échange (33 milliards d'euros en 2019), de la diffusion du 'Made in Italy' et des collaborations dans de nombreux secteurs, c'est sur la présence d'une communauté italienne historique (quelque 500.000 Italiens issus de l'ancienne et de la nouvelle immigration) que se fondent la fraternité entre les deux peuples et l'affinité de plus en plus forte entre les deux pays". Depuis 1948, l'Italie célèbre le 2 juin sa fête nationale afin de commémorer la naissance de la République italienne. La date du 2 juin rappelle le référendum historique de 1946 où, pour la première fois, hommes et femmes purent s'exprimer au suffrage universel sur le futur de leur pays. La majorité du peuple italien opta pour la République au détriment de la Monarchie. (Belga)