L'ancien ministre Boris Johnson annonce son divorce après 25 ans de mariage sur fond de rumeurs d'infidélité

L'ancien ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson, potentiel challenger de la Première ministre conservatrice Theresa May, et sa femme Marina Wheeler ont annoncé vendredi avoir entamé une procédure de divorce.



"Il y a quelques mois, après 25 ans de mariage, nous avons décidé qu'il était dans notre intérêt de nous séparer", déclarent-ils dans un communiqué diffusé par l'agence Press Association.



"Nous avons par la suite convenu de divorcer et cette procédure est en cours", ajoutent-ils.



Marina Wheeler, une avocate de 54 ans, est la deuxième épouse de l'ancien ministre, avec qui il a eu quatre enfants. Le député conservateur avait été précédemment marié à Allegra Mostyn-Owen, rencontrée alors qu'ils étaient étudiants à Oxford.



Boris Johnson, 54 ans, partisan d'un Brexit dur, avait claqué en juillet la porte du gouvernement pour marquer son désaccord avec le "plan de Chequers" proposé par Theresa May, qui prévoit le maintien d'une relation commerciale étroite entre le Royaume-Uni et l'UE après la sortie de l'UE.



L'ancien maire de Londres multiplie depuis les critiques à l'encontre de la stratégie de la Première ministre.



Selon le tabloïd The Sun, la séparation du couple serait due à une infidélité de la part de Boris Johnson qui pourrait menacer ses ambitions politiques.



Certains observateurs politiques estimaient toutefois que cette annonce, qui intervient à trois semaines du congrès annuel du Parti conservateur, pourrait permettre à Boris Johnson de mettre derrière lui toute information gênante avant une éventuelle tentative de déloger Theresa May.