Affaire Maddie McCann - L'ancien patron du principal suspect révélait en 2016: "Nous savons tous ce qu'il s'est passé"

Ce sont des propos inquiétants que relaye le journal du Sun ce matin. Tiziano Ilg est l'ancien patron et ami de Christian Brueckner, le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Madeleine McCann. Au moment de la disparition de la petite fille, il possédait un restaurant à Foral, un village retiré du Portugal, situé à 60 km de Praia da Luz, la station balnéaire où la petite fille a mystérieusement disparu.

Il a engagé l'Allemand dans son restaurant quelques semaines après la disparition de la petite Britannique. Il n'a pas encore fait l'objet d'un interrogatoire par la police mais ses réactions postées en ligne en 2016 au sujet de la disparition de la fillette posent question.

En effet, l'ancien restaurateur a déclaré qu'il était "temps d'arrêter de chercher Madeleine et d'arrêter d'imaginer. Nous savons tous", a-t-il écrit sous un article de presse qui relayait l'affaire. Selon le journal du Sun, l'homme fait "profil bas" depuis que son ancien employé est désigné comme le principal suspect. Il ne possède plus son restaurant mais habite toujours dans la région.

Christian Brueckner, actuellement en prison en Allemagne, purge une peine pour le viol d'une touriste Américaine perpétré en décembre 2005. Il a été placé à l'isolement pour sa sécurité. Pour la première fois, un avocat de Christian Brueckner s'est exprimé sur l'affaire. "Christian B. ne donne pas d'indications pour le moment sur cette affaire et nous vous demandons de comprendre que nous non plus en tant que ses défenseurs n'en donnons pas", a expliqué Friedrich Fülscher à la chaîne d'informations en continu n-tv.