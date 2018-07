L'Angleterre se joue facilement de la Suède et retrouve le dernier carré 28 ans après

(Belga) L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, venant à bout de la Suède sur le score de 0-2, samedi à Samara. Les 'Three Lions' de Gareth Southgate retrouvent le dernier carré de la grand-messe du football mondial 28 ans après leur 4e place au Mondial 1990. En demies, les Anglais défieront mercredi à Moscou le vainqueur de la rencontre Russie - Croatie, prévue ce samedi soir à Sotchi (20h).

Comme souvent avec l'Angleterre, la solution est venue sur une phase arrêtée. Sur un corner tiré par Ashley Young, Harry Maguire a fait jouer sa taille pour battre Robin Olsen et ouvrir le score (0-1, 30e) dans une première période assez terne. Peu avant l'heure de jeu, la phalange de Southgate s'est mise à l'abri. Sur un centre venu de la droite adressé par Jesse Lingard, Dele Alli, oublié par l'arrière-garde des 'Blagult', a inscrit de la tête son premier but de la compétition (0-2, 59e). Il aura fallu un très bon Jordan Pickford pour éviter aux Anglais une fin de match compliquée, repoussant brillamment les quelques tentatives des troupes de Janne Andersson. La Suède, sortie d'un groupe fatal à l'Allemagne au 1er tour, n'avait plus disputé un quart de finale en Coupe du monde depuis 1994. Vendredi, la France, en écartant l'Uruguay (0-2), et la Belgique en créant l'exploit contre le Brésil (1-2), se sont qualifiées pour la demi-finale prévue mardi (20h00) à Saint-Pétersbourg. (Belga)