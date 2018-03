L'appareil photo "le plus cher du monde" adjugé à 2,4 millions d'euros

(Belga) Un appareil Leica datant de 1923 a été vendu samedi aux enchères à Vienne pour la somme record de 2,4 millions d'euros, devenant, selon le courtier, le plus cher au monde.

L'appareil avait été mis aux enchères à 400.000 euros. L'acquéreur est un collectionneur privé d'origine asiatique, souhaitant conserver l'anonymat, a précisé la galerie viennoise Westlicht, l'une des plus réputées au monde, qui organise régulièrement des ventes de modèles anciens et prestigieux. Le Leica fait partie d'une série de 25 prototypes fabriqués en 1923, soit deux ans avant la commercialisation de la célèbre marque allemande, et il compte parmi les trois de cette série à être préservés "dans leur état d'origine". Le précédent record de prix pour un appareil photo avait été atteint en 2012 pour un Leica de 1923 adjugé à 2,16 millions d'euros, selon la galerie Westlicht. L'Autrichien Andreas Kaufmann a racheté en 2005 le fabricant allemand, moribond, et a réussi à relancer commercialement cette marque culte, prisée par les pionniers du photojournalisme, Robert Capa ou Henri Cartier-Bresson. (Belga)