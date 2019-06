L'apport belge au budget de l'UE augmenterait de 500 millions avec un Brexit dur

(Belga) En cas de sortie "dure" du Royaume-Uni de l'UE et si, comme le menace Boris Johnson, Londres n'honore pas ses engagements financiers, la contribution belge au budget européen augmenterait d'environ 500 millions d'euros, selon un calcul d'un économiste de l'université de Gand, évoqué dans L'Echo mardi.

Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans payer sa facture, et si les dépenses du bloc ne sont pas ajustées, la Belgique aura plus de 500 millions d'euros de plus à verser par an au budget commun, selon l'économiste de l'université de Gand (UGent) Herman Matthijs, qui publiait lundi une analyse budgétaire pour le think tank Itinera Institute. En 2019, à titre d'exemple, le Royaume-Uni paye 17,49 milliards d'euros au budget; la part belge du PIB européen, sans les Britanniques, est de 3,34%. Elle devrait donc éponger la note à hauteur de 584 millions d'euros sur l'année. (Belga)