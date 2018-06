L'Aquarius attendu dimanche midi au port espagnol de Valence

(Belga) L'Aquarius et les deux navires transportant les 630 migrants sauvés il y a une semaine au large de la Libye "naviguent dans les eaux espagnoles et devraient arriver dimanche vers midi au port espagnol de Valence", a annoncé la région de Valence (est).

Cent six migrants arriveront à bord de l'Aquarius et le reste à bord de deux navires de la Marine italienne, a précisé la région dans un communiqué. L'Aquarius passait samedi à la mi-journée au large de l'île de Majorque (archipel espagnol des Baléares), selon le site internet Marine Traffic, permettant de suivre en temps réel les mouvements des navires. "Ils arriveront vraisemblablement dimanche vers 12H00 heures", a estimé le président de Médecins sans frontières (MSF) Espagne, David Noguera, cité dans le communiqué du gouvernement de la région de Valence. "Un navire militaire espagnol leur a souhaité 'la bienvenue'" dans les eaux espagnoles, selon ce communiqué. A leur bord, les 630 migrants secourus dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye par le navire humanitaire Aquarius affrété par les organisations SOS Méditerranée et MSF. Ces migrants sont originaires de 26 pays dont 23 du continent africain mais aussi d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan. On compte parmi eux six femmes enceintes, 11 enfants de moins de 5 ans et 123 mineurs non accompagnés, selon MSF. Les équipes qui accueilleront les migrants à leur arrivée pourront compter sur l'aide de plusieurs centaines d'interprètes, "afin que chacun ait un traducteur fixe et qui ne change pas tout au long du processus", a annoncé la région. (Belga)